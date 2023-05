Parto do filho de Letícia Colin tem história caótica: "surto" por signo, brownies e mais

Uri, filho dos atores Letícia Colin e Michel Melamed, nasceu três semanas antes do programado e surpreendeu os pais. "Eu conversei com a minha barriga, falei com o bebê: 'filho, se você quiser vir, já vem. Mamãe tá super cansada'. Me arrependi na hora de ter dado aquela intimidada!", brincou a atriz no início do relato dado por ela ao "Que História é Essa, Porchat?" (GNT).