História de amor de Noely e Xororó: estão juntos desde antes de ele ser famoso

Xororó, da dupla com Chitãozinho, conheceu Noely em 1978, quando ele ainda nem era famoso. O primeiro encontro entre os dois aconteceu por acaso, na Praça da Sé, centro de São Paulo. Na ocasião, Noely acompanhava o pai, Zé do Rancho, também cantor, que estava fazendo um show no local. Antes de subir ao palco, o então futuro sogro de Xororó pediu para que o jovem cuidasse de sua filha.