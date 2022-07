Como estão os ex-apresentadores do "Disney Cruj" do SBT: dois ficaram irreconhecíveis

O tempo passou e o ator Murilo Troccolli, hoje com 37 anos, seguiu na TV, mas como produtor. Já esteve atrás das câmeras em programas como "Legendários" da Record TV, assim como diretor de externas no SBT. Muka, como é conhecido nas redes sociais, é casado com Anelise Franco, com quem tem um filho, Martin, de 5 meses.