Gabi Martins cria hit inspirado em traição que viveu: encontrou até "sósia" do ex para o clipe

Gabi Martins usou uma traição vivida por ela, com o ex-namorado Lincoln Lau, que veio à tona publicamente, brincando com um erro de gramática cometido pela amante e criando um novo hit, que foi lançado em um pocket show, com a presença de outros famosos. A cantora e ex-BBB apostou ainda em um "sósia" para representar Lincoln no clipe.