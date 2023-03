Fred reencontra Cris, seu "maior prêmio", após eliminação do BBB23: até Boca Rosa se derreteu

Após ser eliminado do “BBB23”, Fred Bruno, mais conhecido como Fred Desimpedidos, teve a chance de entrar para a repescagem do programa junto com outros ex-participantes, mas não quis por um ótimo motivo. Pai do pequeno Cris, seu filho com Bianca Andrade, ele estava com muita saudade do filho – e o reencontro dos dois foi cheio de alegria.