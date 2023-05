Rainer Cadete tem filho de 16 anos e eles parecem até irmãos: Pietro também é artista

No final de 2022, Pietro se formou no ensino médio e logo depois, no início de 2023, embarcou para um intercâmbio em Nova York. No entanto, esteve por aqui no Carnaval para fazer sua estreia na Marquês de Sapucaí. “A primeira vez no sambódromo a gente nunca esquece, seja bem-vindo à avenida, filho!”, escreveu o ator no Instagram.