Daiana Garbin surge com Leifert e Lua em igreja e recebe chuva de positividade: "Que venha a cura"

Recentemente, Tiago Leifert, Daiana Garbin e a filha do casal, Lua, registraram um momento bonito em família. Em uma igreja, diante de uma imagem de Nossa Senhora de Caravaggio, a família pediu por bênçãos e, nos comentários do post, internautas enviaram mensagens positivas - especialmente para Lua, que trata um retinoblastoma, tipo raro de câncer no olho.