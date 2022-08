Paloma Duarte celebra 21 anos da filha: Ana Clara Winter segue os passos da mãe como atriz

Paloma Duarte usou as redes sociais para comemorar os 21 anos da filha, Ana Clara Winter, fruto do relacionamento com Marcos Winter. A herdeira completou 21 anos e já deu os primeiros passos em sua carreira de atriz, chegando a fazer uma participação até mesmo em "Além da Ilusão", novela em que dividiu os sets com a mãe. Veja fotos atuais!