Filha de Alessandra Negrini e Otto já tem 18 anos e surpreende: herdou talento da mãe

Filha da atriz Alessandra Negrini com o cantor Otto, Bettina completou 18 anos no fim de setembro e já mostrou ter vocação para o meio artístico. A herdeira do ex-casal, que se separou em 2008, vem fazendo sucesso nas redes sociais, publicando desde danças mais virais, até algumas mais ousadas. Veja como está atualmente!