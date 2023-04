Pedro Bial e Fernanda Montenegro ainda têm relação de família: ele foi genro dela

Antes de completar 18 anos, a filha de Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, se casou com o jornalista Pedro Bial. No entanto, o casamento durou apenas 3 anos. Naquela época, entre 1982 e 1985, ambos estavam bem envolvidos com o início da carreira: os desencontros causados pela vida profissional acabaram colocando um ponto final no relacionamento.