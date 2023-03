Felipe Titto diz que salário de ator não paga nem parcela de mansão: quais são os negócios dele

Quem acredita que Felipe Titto vive do salário de ator está enganado: empreendedor, há mais de 10 anos, ele concilia a paixão pelas artes cênicas com a carreira bem-sucedida de empresário. Ao podcast “Podpah”, Titto revelou que hoje ganha muito mais dinheiro com seus negócios do que com a atuação. “Se eu botar o meu salário de ator, não fecha a parcela da minha casa”, disparou.