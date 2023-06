Felipe Dylon conta que já se envolveu com Sabrina Sato: "A gente se curtia, se gostava"

Em entrevista ao podcast “Papagaio Falante”, o cantor Felipe Dylon revelou recentemente que teve um envolvimento com a apresentadora Sabrina Sato. Na atração, o dono do hit “Musa do Verão” afirmou que tudo aconteceu quando ele tinha 18 anos e estava no auge da carreira, mas que a distância teria atrapalhado o romance do par.