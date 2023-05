Aos 66 anos, Christiane Torloni vive amor muito discreto: "Pessoa livre e independente"

Entre 1977 e 1980, Christiane Torloni foi casada com o diretor Dennis Carvalho. Um ano depois da separação, a atriz se casou com o psicanalista Eduardo Mascarenhas, com quem ficou até 1986. De 1987 a 1991, morou com o artista plástico Luiz Pizarro e, em 1995, iniciou um romance com o diretor Ignácio Coqueiro, anunciando o término em dezembro de 2010.