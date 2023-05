Após 'Todas as Flores', Fabio Assunção entra na faculdade aos 51 anos: web vibrou com conquista

Na web, assim que as imagens de Fabio na faculdade começaram a circular, internautas vibraram com a nova etapa da vida do ator. “Toda luz pra esse cara, carregou e carrega a dor de muitos com muita coragem, muita valentia. Merece uma vida plena”, escreveu um perfil no Twitter. “É bom alguém conseguir sair do mundo onde ele esteve e se dedicar agora numa faculdade que gosta pra se sentir melhor. É uma grande conquista para ele, parabéns”, disse outro.