Cecilia Dassi decidiu mudar de carreira após 16 anos na TV: hoje, trabalha com saúde

Em 2019, Cecilia deu uma entrevista ao jornal "O Globo" e disse que parte do público não entende por que ela optou por abandonar as novelas. "Na cabeça de algumas pessoas, não faz sentido eu ter deixado a carreira. Eu tinha fama, que é uma coisa muito buscada. E, de repente, larguei isso. Como não faz sentido, causa angústia e faz com que as pessoas comecem a encontrar explicações do tipo: 'ela ficou traumatizada', 'ela estava ganhando mal' ou 'ela não estava conseguindo trabalho'", afirmou.