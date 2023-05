Erika Januza conquista 1ª casa própria e se emociona: "Com dedicação, honestidade e amor"

“Trabalho, trabalho, trabalho com muita dedicação, honestidade, amor. Luto muito pra conquistar minhas coisas e colocar a cabeça no travesseiro tranquila e dizer: ‘Essa conquista veio de muito trabalho’. Sou muito grata a cada oportunidade que a vida me deu. A cada pessoa que passou em minha vida e acreditou em meu trabalho. Então, mesmo parecendo clichê, e sei o quanto é difícil, seguirei dizendo: se dedique, enfrente o sistema, independentemente da proporção do seu sonho, seu desejo. Não deixe ninguém te impedir de correr atrás”, concluiu.