Dira Paes mostra José Loreto ao lado do filho caçula e fãs não se aguentam: "Tadeuzinho"

Dira Paes encantou a web ao mostrar José Loreto, seu filho na ficção, ao lado do caçula da vida real, Martim, de 6 anos, que se revelou até parecido com o ator. Os fãs que acompanham a dupla em "Pantanal" já estão chamando o herdeiro de "Tadeuzinho", em referência ao personagem de Loreto no remake. Confira!