Regina Casé aparece em cliques raros com família completa: crianças dão show de fofura

Regina Casé surgiu em foto rara com a família completa, durante a comemoração de aniversário do neto, Brás, que completou 5 aninhos. O pequeno é filho de Benedita Zerbini com o fotógrafo João Pedro Januário. No clique, Roque, o caçula da atriz, também roubou a cena — usando a mesma roupa do sobrinho. Confira!