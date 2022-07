Ashley Tisdale comprou 400 livros para decorar mansão: casa é luxuosa em todos os espaços

Ashley é casada com o músico Cristopher French e tem uma filha chamada Jupiter. É claro que todos os moradores da casa tiveram seus desejos realizados na nova mansão. Além das estantes cuidadosamente decoradas com livros novíssimos em folha, a sala criada para a família assistir a filmes e séries tem um sofá branco enorme e confortável. A cozinha é pequena e com linhas simples, já que o casal não costuma cozinhar.