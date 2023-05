Déa Lúcia desabafa sobre saudade de Paulo Gustavo e garante: "Não tenho força, tenho fé"

Déa Lúcia falou sobre como lida com a saudade do filho, Paulo Gustavo, ao ser convidada para especial de Dia das Mães do podcast "Quem Pode, Pod". A mãe do humorista se emocionou ao contar que precisou de muita fé para seguir em frente após morte do herdeiro em maio de 2021, cuidando ainda dos netos, Romeu e Gael, junto com Thales Bretas.