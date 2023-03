Ke Huy Quan tem história de vida marcada por superação: jornada dele é digna de filme

A história pessoal e profissional de Ke Huy Quan é, por si só, digna de filme. Nascido no Vietnã, o ator tinha apenas sete anos de idade quando deixou o país em um barco, no final dos anos 1970. Ele desembarcou com o pai em Hong Kong, enquanto a mãe e os três irmãos do ator seguiram para a Malásia.