Bianca Bin e Sergio Guizé engataram romance enquanto viviam casal sem final feliz na TV

Bianca Bin e Sergio Guizé se conheceram em 2016, durante as gravações de "Êta Mundo Bom" (Rede Globo). Na época, os dois estavam em outros relacionamentos e construíram apenas uma boa amizade. O romance entre os atores só nasceria no ano seguinte, em outra novela, "O Outro Lado do Paraíso" - onde, curiosamente, os dois viviam um casal fadado ao fracasso.