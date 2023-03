Filhos de Luiz Fernando Guimarães pediram para ser adotados por dois pais: história é especial

No livro, o ator ainda escreve: "Passamos para eles, o tempo inteiro, com a maior naturalidade do mundo, que são duas pessoas que se amam. Nunca forçamos nenhuma barra. Nós apenas agimos — e ainda agimos —, muito normalmente, não para esconder ou omitir nada, ao contrário. Fizemos questão de que eles se preparassem e estivessem prontos para ter dois pais".