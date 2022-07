Pai do Troy em "High School Musical", Bart não mudou nada após 16 anos: é casado com atriz

Quem acompanha a carreira (ou as redes sociais) do ator Bart Johnson não imagina que já se passaram mais de 15 anos desde que ele interpretou o pai de Troy, papel de Zac Efron, no sucesso "High School Musical". Ao contrário de muitos atores e atrizes que participaram da produção, que estreou o primeiro filme em 2006, Bart não mudou nada e continua arrancando suspiros das fãs no mundo todo.