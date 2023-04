Chris Flores fala sobre briga com Ana Hickmann: "A gente nunca conversou depois disso"

Recentemente em entrevista ao “De Lado com Fefito”, a jornalista Chris Flores foi questionada sobre a fatídica briga que teve com a apresentadora Ana Hickmann há mais de dez anos. No passado, após boatos de que as duas não se davam bem e declarações polêmicas de Alexandre Correa, marido de Ana, o “Hoje em Dia” foi reformulado, restando apenas Ana da formação original - e, segundo Chris, as duas nunca mais conversaram desde então.