Renée de Vielmond ficou tão sumida que "enganou" até Faustão: achou que ela havia morrido

Quando ainda comandava o “Domingão do Faustão” (Rede Globo), o famoso citou Renée na atração e afirmou: "Uma atriz extraordinária, inesquecível, falecida algum tempo atrás". Na volta do intervalo comercial, Fausto Silva se corrigiu, dizendo que a famosa estava “mais viva do que nunca”. Por fim, completou: “Nós é que estamos com muita saudade dela, porque faz tempo que ela não aparece por aqui”.