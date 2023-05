Klebber Toledo quase não foi ao próprio casamento: história é tensa e engraçada

No dia 25 agosto de 2018, após dois anos de namoro, Klebber Toledo e Camila Queiroz trocaram alianças em uma linda cerimônia em um hotel de luxo em Jericoacoara, no Ceará. E quem viu as deslumbrantes fotos da festa mal sabe que o noivo quase não pôde comparecer ao casamento por motivos de saúde. Conheça a história: