Casamento de Alok e Romana no Cristo foi "surpresa": casal mudou planos de última hora

Ainda de acordo com a médica, o DJ sugeriu fazer um primeiro casamento intimista no Rio e outro, oficial, em setembro. "As minhas madrinhas que eu já tinha convidado nem sabiam desse casamento, mas foi aniversário do Cristo neste dia, 70 anos, e a gente não sabia. Parece mentira, e aí, a gente estava casando e estavam sobrevoando vários helicópteros", contou.