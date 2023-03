Mari Fernandez começou a compor aos 15 anos e virou fenômeno nacional em pouco tempo

Aos 22 anos, Mari Fernandez se tornou a grande referência feminina do piseiro e forró. Do dia para a noite, a cearense despontou como uma das grandes revelações da música brasileira, depois que viralizou nas plataformas digitais com o hit “Não, Não Vou” - que explodiu no TikTok e atingiu o topo das mais tocadas do Spotify. Veja como começou a carreira da cantora - e o que ela acha do sucesso repentino.