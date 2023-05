Papel para o qual Marquezine não passou a fez recuperar confiança na carreira

Apesar de acumular mais de 15 anos de carreira, Bruna Marquezine ficou muito abalada com as críticas negativas que recebeu por seu trabalho em “Deus Salve o Rei”. Na época, conforme contou em uma participação no “Quem Pode, Pod”, podcast apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a atriz chegou a recusar testes para novos projetos porque se sentia insegura.