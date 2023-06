Xuxa passou a admirar Ivete ainda mais após briga das duas: fizeram as pazes e são amigas até hoje

"Eu a fiz uma surpresa carinhosa. Ela não gostou muito. Me parece que a nossa confiança se quebrou ali. Fiquei meses sem me aproximar dela e das pequenas. Quando nos reencontramos, Veveta me olhou fundo nos olhos e, com toda a pureza do mundo, pediu desculpas. Me desarmei e a abracei por longos minutos", contou Xuxa em entrevista à revista “Vogue”.