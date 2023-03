Xuxa nunca escondeu que Senna era seu grande amor, mas não chegou a tempo de se declarar

Em 2020, durante entrevista a Serginho Groisman no programa “Altas Horas” (Rede Globo), Xuxa contou que teve um pressentimento dias antes de Senna morrer no fatídico acidente em Ímola, na Itália, em 1994. "Eu queria ir atrás dele porque queria conversar. Eu queria falar do meu sentimento. Porque mesmo separados há um tempão, eu ainda gostava dele, ainda tinha vontade de ficar com ele”, declarou.