Autor de "Amor Perfeito" é primo de Lázaro Ramos e descobriu isso da melhor forma

Um dos autores de "Amor Perfeito", nova novela das 18h, Elisio Lopes Júnior, que divide o roteiro com Duca Rachid e Júlio Fischer, acabou descobrindo de forma inusitada um parentesco com Lázaro Ramos. Ao oferecer uma carona para o ator, por quem já tinha admiração, os dois passaram pela frente da casa do avô e chegaram até a revelação: são primos.