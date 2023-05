Astrid Fontenelle só quis ser mãe após os 40 anos: conheceu o filho Gabriel na hora certa

Em uma viagem à Bahia, Astrid Fontenelle levou os documentos exigidos para o processo de adoção à Vara de Infância e Juventude do Estado. “A atendente pediu para que eu esperasse e conversasse com o juiz. Na conversa, o juiz me disse que tinha uma criança para ser adotada. Eu estava no lugar certo, na hora certa”, contou a apresentadora em entrevista à revista “Caras”.