Filha mais velha de Carolina Ferraz está uma verdadeira cópia da mãe: são sócias em empresa

De acordo com Carolina, trabalhar com a filha é uma experiência bastante positiva, já que elas se complementam nas diferenças. "A intimidade que temos é ótima. Posso delegar e me sentir confortável com isso. Sei que posso contar com a sinceridade total da Valentina no nosso dia a dia, e isso é muito positivo para o negócio”, afirmou a artista em entrevista ao jornal “Correio do Estado”.