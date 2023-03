Filha de Bruce Willis adiantou o casamento após diagnóstico do ator: quer ter o pai lúcido no altar

Nos últimos meses, uma notícia triste foi divulgada pela família do astro Bruce Willis. Aos 67 anos, ele foi diagnosticado com demência frontotemporal, distúrbio neurológico progressivo que não tem cura - e, apesar do momento difícil, familiares e entes queridos do ator estão fazendo de tudo para que ele viva situações belas e importantes, como a filha dele, Rumer Willis, que decidiu adiantar o casamento por ele.