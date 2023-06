Novo namorado de Rafa Kalimann fala dela publicamente pela 1ª vez: a deixou boquiaberta

Juntos há alguns meses e assumidos para o público desde o início de maio, Rafa Kalimann e Antônio Palhares trocaram declarações apaixonadas no “Domingão” (Rede Globo) recentemente. Em um momento especial da edição exibida no fim de semana antes do Dia dos Namorados, a influencer foi surpreendida por uma homenagem do discreto namorado – e não poupou elogios a ele ao responder suas palavras no palco do programa.