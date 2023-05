Animação de Adriana Esteves em show viraliza: cena fez web relembrar a vilã Carminha

Discreta, a atriz Adriana Esteves fez uma rara aparição pública recentemente durante um momento de lazer. Acompanhada do marido, Vladimir Brichta, e de outros famosos, a atriz prestigiou um show do cantor Djavan – e, mesmo sem ter perfis nas redes sociais, ela acabou viralizando tanto pela animação do momento quanto pela semelhança com Carminha, uma de suas icônicas personagens.