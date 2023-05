Intérprete do fantoche Guinho se despede de Palmirinha: "Vou manter vivo nosso netinho"

Na sequência, o intérprete de Guinho lamentou a morte de Palmirinha. “Escrevo esta carta com o coração apertado e cheio de saudades. Ainda não consigo acreditar que este momento chegou. Agora que tenho que me despedir de você, dói tanto pensar que nunca mais vou gravar com você nossos programas. Mas, mesmo assim, sei que você estará sempre presente em minha vida, em cada receita que guardo comigo, em nossos vídeos espalhados pela internet, em cada sorriso que me faça recordar dos momentos que passamos juntos”, disse.