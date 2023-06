Aline Borges custou a se reconhecer como mulher preta: novela fortaleceu sua autoestima

A atriz ainda comentou de forma inspiradora que, ao finalmente se reconhecer como uma mulher preta, toda sua vida mudou para melhor: "Eu fiquei forte, me conectei com a minha luz, com a minha força interior (...) Nenhuma árvore se mantém em pé se você corta as raízes dela. Então, quando o racismo vem e apaga sua ancestralidade, faz você sentir vergonha do seu nariz, do seu cabelo, faz você se distanciar de quem você é... tudo isso para que você tombe”.