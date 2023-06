Aline Borges vive amor livre com o marido, Alex Nader, há 7 anos: "Não quer dizer oba-oba"

“Nosso encontro é de outras vidas. […] Temos um relacionamento muito livre, leal, justo. [...] Não é esse casamento convencional que eu aprendi e no qual cresci acreditando, mas que não fazia nenhum sentido para mim. Me refiro a casamentos monogâmicos, e, muitas vezes, hipócritas, em que vejo as pessoas casadas viverem outras histórias, só que por trás”, ela disse, em entrevista ao “Extra”.