Bela Gil revela que viveu 3 namoros durante casamento com o ex: explicou como funcionava

“Eu, por exemplo, tive um casamento de quase vinte anos que não tinha exclusividade sexual, mas era pautado, em alguns lugares, por fundamentos monogâmicos. Por exemplo: meu ex-marido não gostaria de saber. Ele sabia que eu tinha relacionamentos outros, mas não queria saber. Isso, em algum lugar me privava de exercer meu desejo na sua integridade. Do tipo, estar com outro publicamente e coisas do tipo”, disse ela.