Adriana Bombom e marido fazem rara aparição no Rio: veja fotos e saiba quem é ele

Chegando ao Rio de Janeiro, Adriana Bombom foi vista recentemente com o atual marido, Adrien Cunha. Os dois estão juntos desde 2014 e se conheceram de forma única: conforme contaram em uma entrevista ao veículo “ Gazetaweb”, tudo começou quando Adrien estava andando de bicicleta pela orla do Rio, parou para ver o pôr do sol no Arpoador e, lá, conheceu a amada.