Adam Brody e Leighton Meester reaparecem após 8 anos juntos: se conheceram em filme

Discretos e com cada vez menos aparições em público, Adam Brody e Leighton Meester pararam tudo durante a premiere de "Fleishman Is in Trouble", minissérie da FX, que ganhou estreia internacional. Casados desde 2014, os dois se conheceram nos bastidores do filme "A Filha do Meu Melhor Amigo" e seguem juntos até hoje, com dois herdeiros.