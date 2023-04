Segundo mesversário de Luca, filho de Claudia Raia, foi puro luxo: "Rico é diferente mesmo"

A celebração do segundo mesversário do filho de Claudia Raia, Luca, foi toda inspirada na Páscoa e teve ovinhos de chocolate e enfeites temáticos espalhados por toda a casa. Tudo em tons clarinhos e personalizado com a inicial do nome de Luca. Coelhinhos da Páscoa não poderiam faltar e apareceram até sobre o bolo.