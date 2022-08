Hadson se revolta com dinâmicas e arruma treta até com a esposa no "Power Couple": vídeos

O ex-BBB Hadson está causando muita confusão no "Power Couple Brasil 6". Com rivalidades declaradas, Hadballa, como é chamado pelos fãs, arrumou treta até com a esposa, Eliza, depois da Prova dos Homens, deixando ela aos prantos. Além disso, durante a dinâmica, também discutiu com Matheus, um de seus desafetos no reality de casais.