Trajetória de Bruna Griphao foi marcada por altos e baixos no BBB23: terminou em 3º lugar

Bruna Griphao ficou em terceiro lugar na final do BBB23 exibida nesta terça-feira (25), com 14,14% dos votos. O reality chegou ao fim com o maior prêmio da história de todas as temporadas, avaliado em R$ 2.880.000, que foi disputado pela atriz, Aline Wirley (16,96%), em segundo lugar, e também Amanda (68,9%), a grande campeã da edição. Relembre a trajetória!