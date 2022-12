Reação dos demais técnicos ao verem Michel Teló comemorar nova vitória: Iza foi a melhor

Michel Teló se consagrou heptacampeão do "The Voice Brasil" com a preferência do público pela voz de Keilla Júnia, que recebeu 51,78% dos votos, em disputa com Bell Lins, do time Iza, Juceir Jr, candidato de Lulu Santos, e Mila Santana, representando o time Gaby Amarantos. Os técnicos não deixaram de brincar com o fato do cantor ter vencido mais uma.