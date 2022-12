Keilla Júnia vence o "The Voice Brasil" e faz de Michel Teló heptacampeão: "Não me demitam"

Em uma disputa acirrada de vozes, Keilla Júnia, de 18 anos, venceu a 11ª temporada do "The Voice Brasil" e fez de Michel Teló heptacampeão entre os jurados do reality show. A participante recebeu 51,78% dos votos do público e brincou com o técnico sobre mais uma vitória. "Não me demitam", pediu Teló.