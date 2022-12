Participante dedica música ao pai e deixa técnicos aos prantos no "The Voice Brasil": vídeo

O "The Voice Brasil" teve uma terceira e última noite de tira-teima cheia de emoções nas telinhas da Globo. Com os times completos, os técnicos não conseguiram segurar as lágrimas quando Cesar Soares subiu ao palco. O jovem abriu o coração ao contar uma história pessoal e dedicou a apresentação ao pai. Assista ao vídeo do momento!